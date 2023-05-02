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Черников Федор Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черников
Имя
Федор
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141170. ЧЕРНИКОВЪ, ФЕДОРЪ АКИМОВЪ. Каз. ст. Калиновской, Кизлярск. отд., 28 л.; — Владикавказск. О. С. 18 Сент. 909, 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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