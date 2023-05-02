Ушакова Евдокия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушакова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12427. УШАКОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 43 л., Вязниковск. у., Станковск. в., д. Ставрова. Н. С. Черемховск. промышл. р. Иркутск, г. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 31/Х—24.
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