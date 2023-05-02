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Агапов Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапов
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
12603. АГАПОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 15 л. Гр. Ардатовск. у., з. Выкса; — Н. С. 8 уч. г. Н.-Новгорода. Кража, лиш. св. 2½ г., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з. Исп. 23 окт. 920.

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