Задорожный Емельян Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задорожный
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46806. ЗАДОРОЖНЫЙ, ЕМЕЛЬЯНЪ ЕВДОкимовъ. К. Ачинск. у., Тюляковск. в., д. Париловой, 52 л., рд. въ г. Ейскѣ; — М. С. 6 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 50 М., тюр. 30 дн. Исп. 19 Мая 905.
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