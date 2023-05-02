Дрешер Эдуард-Яков Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дрешер
- Имя
- Эдуард-Яков
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33131. ДРЕШЕРЪ, ЭДУАРДЪ-ЯКОВЪ АВГУСТОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 26 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 15 Нояб. 907. | 904 49433 1655 У. | 900 91319 1659¹ У. | 98 6357 1655 У. | 96 16670 170 М. | 95 18143 1655 У. | 93 49673 1647 У. | 92 55319 169 М.
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