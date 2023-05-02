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— Матвей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Матвей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129492. андреевъ, Матвѣй (безъ фам.). К. Гдовск. у. и в., д. Кальбина, 22 л.; — СПБ. О. С. 3 Сент. 909, 114, 149, 9 и 1525 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909.

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