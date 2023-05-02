Томашунас Петронеля Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашунас
- Имя
- Петронеля
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140056. ТОМАШУНАСЪ, ПЕТРОНЕЛЯ Антонова. К. Поневѣжск. у., Розалинск. в., 37 л., рд. т. же у., Помпянск. в., въ д. Биржалахъ; — З. Н. 3 уч. Поневѣжск. у. 16 Мая 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.
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