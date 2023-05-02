Рисунов Василий Маркианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рисунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Маркианов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39467. рисуновъ, Василій маркіановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Хоперск. окр., Семеновск. в., пос. Гордѣевскаго, 24 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 149, 152 и 1 ч. 269¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 17743, 906 г. 23018 и 905 г. № 16547, арест. отд. 4 г. Исп. 20 Окт. 907, счит. ср. съ 13 Дек. 906. | 903 81166 170 М. | 901 6511 169 М.
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