Серегин Алексей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серегин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9016. СЕРЕГИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 45 л., Перемышльск. у. Железцевск. в., с. Козлова. Н. С. 3 уч. г. Калуги. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 923.
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