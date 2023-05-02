Ваганова Параскева Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваганова
- Имя
- Параскева
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13669. ВАГАНОВА, ПАРАСКЕВА ЕГОРОВНА, 55 л. Гр. Кунгурск. у., Рождественск. в., д. Запрягаевой; — Н. С. 3 уч. Кунгурск. у. Выгонка самог., лиш. св. 1 г. Исп. 25 февр. 920.
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