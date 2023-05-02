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Храмихин Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмихин
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7867. ХРАМИХИН, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Гр. Вязниковск. у., Лехтовск. в., д. Злобина,; Н. С. 1 уч. г. Мурома, Покупка краден., лиш. св. 2 м., Исп. 12 июля 919.

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