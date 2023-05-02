Храмихин Павел Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмихин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7867. ХРАМИХИН, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Гр. Вязниковск. у., Лехтовск. в., д. Злобина,; Н. С. 1 уч. г. Мурома, Покупка краден., лиш. св. 2 м., Исп. 12 июля 919.
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