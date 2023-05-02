Богданов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100956. БОГДАНОВЪ, МИХАИЛЪ ВАсильевъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Дорогобуж. у., Вышегородск. в., д. Гридина; — Смолен. О. С., 26 Мая 911, 152, 152¹ и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 1447 и 119414, арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 20 Іюня 911, счит. ср. съ 8 Окт. 909. | 902 104392 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 52963. | 99 60518 170 М.
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