Василевский Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилевский Дмитрий Иванов

Василевский Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Василевский
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45644. ВАСИЛЕВСКІЙ, ДМИТРІЙ ИВАновъ. Сс.-посел. Иркутск. у., Оекск. в., с. Котовъ, 43 л.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close