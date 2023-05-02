Богданов Алексей Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130128. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСѣЙ НИКИФОРОВЪ. К. Порхов. у., Сарокинск. в., д. Острововъ, 44 л.; — СПБ. Уѣзд. М. С. 3 уч. 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909. | 99 г. СПБ. Уѣзд. М. С. 2 уч., за кражу.
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