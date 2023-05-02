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Ролич Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ролич
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 577
Источник
Скан
Оригинальная запись
16239. РОЛИЧЪ, КОНСТАНТИНЪ МИхайловъ. Лиш. ос. пр. изъ. к. Свѣнцинск. у., Вишневск. в., д. Роличи, 29 л.; — Минск. О. С., 152 и 3 ч. 1655 по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 44625, арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Окт. 908. | 96 77353 1649 У.

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