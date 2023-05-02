Михалев Михаил Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89633. МИХАЛЕВЪ, МИХАИЛЪ ЯКОВлевъ. К. изъ сс.-посел. Ишимск. у., Ларихинск. в., д. Клюевой, 39 л., рд. Фатеж. у., въ Сергіевск. в. и с.; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Апр. 908. | 906 44251 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 24994. | 902 55884 170 М. | 90 83285 170 М. | 93 104113 1655 У. | 90 24837 169 М.
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