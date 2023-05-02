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Пурышкин Тимофей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пурышкин
Имя
Тимофей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8045. ПУРЫШКИН ТИМОФЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 28 л., Горецк. у., Дубровенск. в. и м. Н. С. 3 уч. Горецк. у. Ст. 149 ч 1, лиш. св. 2 г. Исп. 12 ноября 923.

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