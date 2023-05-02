Некрутенко Терентий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрутенко
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27994. НЕКРУТЕНКО, ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. изъ сс.-каторж. Ачинск. у., Шараповск. в., с. Тымры, 30 л.; рд. Таращан, у., Кошеватск. в., въ с. Крутыхь-Горбахъ; — Уманск. О. С., 313 У. и 445 У. о сс., один. тюр. 25 дн. и продл. срока каторж. раб. на 6 л., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 5 Янв. 909. | 903 65270 1453 У. и У. о сс. | 95 65337 1647 У. | 94 1307 169 М.
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