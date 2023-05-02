Четверухин Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четверухин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141226. ЧЕТВЕРУХИНЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Нижне-Ломов. у. и в., с. Кривошеевки, 35 л.; — Нижне-Ломов. У. С. 9 Іюня 909, 169, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 н. Исп. 27 Окт. 909.
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