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Подкаменных Иван Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подкаменных
Имя
Иван
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
10367. Подкаменных Иван Прокопьевич, 32 л., Иркутск. окр., Усольск. р., с. Большого-Жилкина. Иркутск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 февр. 926.

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