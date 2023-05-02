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Гебельт Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гебельт
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
14056. ГЕБЕЛЬТ, ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. г. Невеля; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 5 л. Исп. 7 сент. 920.

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