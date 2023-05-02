Пиотровский Ян Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пиотровский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106582. ПІОТРОВСКІЙ, ЯНЪ (КАРЛЪ) СТАНИСЛАВОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Маячевице, 27 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 13, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 23594 и приг. М. С. 13 уч. г. Лодзи оть 16 Іюля 908 г. и Петроков. О. С. оть 13 Апр. 909 г. (1655 У.— т. 6 м.) арест. отд. 1 г. Исп. 31 Мая 909. 903 34506 309 У. | 900 81953 172 М. 902 90092 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.