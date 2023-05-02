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Зименко Максим Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зименко
Имя
Максим
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3435. ЗИМЕНКО МАКСИМ МАКСИМОВИЧ, 23 л., Киевск. г., с. Копылова. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 189, 205, п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ѴІ—24.

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