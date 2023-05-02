Савельев Тимофей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савельев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18731. САВЕЛЬЕВ, ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 28 л. Гр. Каширск. у., Спасо-Журавенск. в.; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 5 л., в т. ч. 4 г. условно. Исп. 10 дек. 920.
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