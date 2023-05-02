Люткус Феликс Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Люткус
- Имя
- Феликс
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42631. ЛЮТКУСЪ, ФЕЛИКСЪ ЯНОВЪ (Ивановъ) (онъ же Люткевичъ). К. Шавельск. у., Скемск. в., д. Челокъ, 16 л., рд. т. же у. и в., въ Фермѣ Бейсаголѣ; — Минск. О. С. 134, 135, 140, 149, 152 и 3 ч. 1643 У. и Выс. маниф. 904 тюр. 8 м., ст. зач. 4 м., отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 37190. Исп. 14 Февр. 907.
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