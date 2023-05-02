Корбут Генрих Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорбут Генрих Станиславович

Корбут Генрих Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корбут
Имя
Генрих
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6489. КОРБУТ ГЕНРИХ СТАНИСЛАВОВИЧ, 22 л., г. Белостока, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 109, 115, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 6 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.