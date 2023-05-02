Прусов Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прусов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29537. ПРУСОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Подольск. у., Молодинск. в., с. Леонтьева, 32 л.; — Москов. О. С., 114, 2 п. 134, 9, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Окт. 908. | 904 74687 1655 У. | 95 73004 1655 У. | 902 57449 1655 У. | 94 47942 1647 У. | 900 104194 1655 У. | 92 75111 169 М. | 96 62264 172 М. | 91 111614 169 М.
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