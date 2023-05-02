Смирнов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Васильевич

Смирнов Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
12009. Смирнов Павел Васильевич, 21 г., Костромск. г., Галичск. у., Бокчинск. в., д. Седых. Н. С. 17 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "е", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.