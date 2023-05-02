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Кузнецов Владимир Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Владимир
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
25590. КУЗНЕЦОВ, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Скопинск. у., Курбатовск. в., с. Бухвостова; — П. С. Военкомата г. Скопина. Мошеннич., лиш. св. 2 г. Исп. 20 авг. 920.

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