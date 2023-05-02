Шадрунова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрунова Анна Алексеевна

Шадрунова Анна Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шадрунова
Имя
Анна
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8109. ШАДРУНОВА, АННА АЛЕКСЕЕВНА, 21 г. Гр. Боровичск. у., Новоселицк. в., д. Липовица; - М. Н. С. 3 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 11 дек. 918.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.