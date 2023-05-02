Порошин Георгий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Порошин
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10659. Порошин Георгий Михайлович, 46 л., Барнаульск. окр., Чумышск. р., с. Порошина. Н. С. 4 уч. Барнаульск. окр. Ст. 140 а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 6 сент. 926.
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