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Порошин Георгий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Порошин
Имя
Георгий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10659. Порошин Георгий Михайлович, 46 л., Барнаульск. окр., Чумышск. р., с. Порошина. Н. С. 4 уч. Барнаульск. окр. Ст. 140 а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 6 сент. 926.

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