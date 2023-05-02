Чернов Андрей Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7985. ЧЕРНОВ, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 53 л. Гр. Уржумск. у., Кичминск. в., д. Шишмачки,; Н. С. 8 уч. Уржумск. у., Спекуляц., лиш. св. 6 м. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.