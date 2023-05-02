Катаева Степанида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаева Степанида Борисовна

Катаева Степанида Борисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Катаева
Имя
Степанида
Отчество
Борисовна
Дата исполнения приговора
05 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4435. КАТАЕВА СТЕПАНИДА БОРИСОВНА, 39 л., Нолинск. у., Богородск, в., д. Корниловой. Н. С. 13 уч. Верхотурск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5/Ѵ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close