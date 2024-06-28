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Долгуничев Михаил Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгуничев
Имя
Михаил
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46540. ДОЛГУНИЧЕВЪ, МИХАИЛЪ СТЕпановъ. К. Кадников. у., Заболотско-Юковск. в., д. Пантелѣева, 29 л.; — Вологод. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Іюня 905.

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