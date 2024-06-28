Долгуничев Михаил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгуничев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46540. ДОЛГУНИЧЕВЪ, МИХАИЛЪ СТЕпановъ. К. Кадников. у., Заболотско-Юковск. в., д. Пантелѣева, 29 л.; — Вологод. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.