Тоом Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тоом
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36093. ТООМЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Томъ). К. Дернов. у., Торгельск. в., 24 л., рд. т. же у., въ пос. Квелленштейнѣ; — Рижск. О. С. (во 2 р.), 129, 149, 152, 13 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 75574, и Ревельск. О. С. отъ 3 Сент. 904 г., арест. отд. 4 г. Исп. 8 Апр. 905. | 900 36451 172 М.
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