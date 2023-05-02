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Скоберг Карл Якович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скоберг
Имя
Карл
Отчество
Якович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9150. СКОБЕРГ КАРЛ ЯКОВИЧ, 23 л., Рд. в Гродненск. г., Туккумск. у. Н С. 1 уч. Великолуцк. у. Ст. ст. 113 ч.1, 180 п. «а» и 222, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 дек. 923.

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