Скоберг Карл Якович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скоберг
- Имя
- Карл
- Отчество
- Якович
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9150. СКОБЕРГ КАРЛ ЯКОВИЧ, 23 л., Рд. в Гродненск. г., Туккумск. у. Н С. 1 уч. Великолуцк. у. Ст. ст. 113 ч.1, 180 п. «а» и 222, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.