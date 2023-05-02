Величко Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Величко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45713. ВЕЛИЧКО, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ ищ. г. Одессы, 41 г.; — Симферопольск. О. С. (въ 10 р.), 2 ч. 1655 и 1 ч. 1659¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Мая 905. | 99 52739 977 У. | 89 12089 1655 У. | 96 82486 1655 У. | 86 14279 169 М. | 93 93630 1655 У. | 86 1472 169 М. | 91 117517 169 М. | 82 54580 169 М. | 91 51767 977 У.
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