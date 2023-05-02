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Стрельников Терентий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельников
Имя
Терентий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
29237. СТРЕЛЬНИКОВ, ТЕРЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Уржумск. у., Ново-Тарьяльск. в., д. Долгачей; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 31 дск. 920.

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