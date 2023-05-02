Добрянина Евдокия Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добрянина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46526. ДОБРЯНИНА, ЕВДОКІЯ ГАВРИлова. К. г. Сызрани, 20 л., рд Сызран. у., Троицк. в., въ д. Чекалинѣ; — Симбир. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 150 и 3 ч. 1648 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 2 г. Исп. 23 Мая 905.
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