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Добрянина Евдокия Гаврилова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добрянина
Имя
Евдокия
Отчество
Гаврилова
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46526. ДОБРЯНИНА, ЕВДОКІЯ ГАВРИлова. К. г. Сызрани, 20 л., рд Сызран. у., Троицк. в., въ д. Чекалинѣ; — Симбир. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 150 и 3 ч. 1648 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 2 г. Исп. 23 Мая 905.

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