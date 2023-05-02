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Иванова Прасковья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Прасковья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3706. ИВАНОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА, 23 л., Порховск. у., Сухловск. в., с. Юркова. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІ—24.

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