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Рынас Ян Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рынас
Имя
Ян
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 585
Источник
Скан
Оригинальная запись
16456. РЫНАСЪ, ЯНЪ КАРЛОВЪ (онъ же Райнасъ). К. Гроецк. у., гм. Нова-Весь, д. Прусы, 36 л., рд. Блонск. у., въ гм. и пос. Вискитки; — М. С. Варшав. у., 169, 170 и 1701 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Дек. 908. | 908 39805 170 М. | 902 57978 1701 М.

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