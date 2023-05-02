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Лях Анатолий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лях
Имя
Анатолий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8448. ЛЯХ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ, 26 л., г. Минска. Гомельск. Губсуд., Ст. ст. 113 ч. 2, 114а, лиш. св. 3 г. Исп. 923.

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