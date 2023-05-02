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Крошкин Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крошкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7090. КРОШКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 40 л., Костромск. у., Шунгенск. в., с. Яковлевского. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 марта 923.

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