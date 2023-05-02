Шляхтун Андрей Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шляхтун
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46945. ШЛЯХТУНЪ, АНДРЕЙ ЛАВрентьевъ. К. Лидск. у., Орлянск. в., д. Двинки, 22 л.; — Вилен. О. С., 114, 134, 135, 148, 152, 2 п. 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 9 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С., по Лидск. у., отъ 28 Дек. 905 г., срост. отд. 1½ г. Исп. 6 Февр. 907. | 904 19558 169 М.
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