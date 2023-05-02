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Лиханов Макар Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лиханов
Имя
Макар
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
15 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
88283. ЛИХАНОВЪ. МАКАРЪ АЛЕксандровъ. К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., Казачинск. в., д. Самковой, 53 л., рд. Наровчат. у., Пашинск. в., въ д. Барабановкѣ; — Красноярск. О. С., 124, 14 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 15 Мая 908.

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