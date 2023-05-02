Томо Мартин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томо
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29575. ТОМО, МАРТИН ИВАНОВИЧ. Гр. Холмск. у., Тесиноборск. в., п. Орехны; — Н. С. 3 р. Холмск. у. Винокур., лиш. св. 10 л. условно, с лиш. пр. 18 л. Исп. 22 июня 920.
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