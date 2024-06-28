Адрианов Иван Андронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адрианов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андронов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44716. АДРІАНОВЪ, ИВАНЪ АНДРОновъ. К. Богородск. у., Теренинск. в., д. Щекутова, 18 л.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 140 и послѣдн. отд. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 27 Апр. 905. | 904 38927 169 М.
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