Адрианов Иван Андронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдрианов Иван Андронов

Адрианов Иван Андронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адрианов
Имя
Иван
Отчество
Андронов
Дата исполнения приговора
27 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44716. АДРІАНОВЪ, ИВАНЪ АНДРОновъ. К. Богородск. у., Теренинск. в., д. Щекутова, 18 л.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 140 и послѣдн. отд. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 27 Апр. 905. | 904 38927 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close