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Сидоров Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9069. СИДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 23 л., Даниловск. у., Папковск. в., д. Фай. Н. С. Дежур. Камер. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 29 окт. 923.

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