Петреню Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петреню
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7582. ПЕТРЕНЮ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., Аткарск. у., Баландинск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. 9 м 13 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 июня 923.
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