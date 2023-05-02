Берды-Алиев Сулейман Берды-Алиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берды-Алиев
- Имя
- Сулейман
- Отчество
- Берды-Алиев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100868. бЕРДЫ-АЛІЕВЪ, СУЛЕЙМАНЪ Берды-Аліевъ, 20 л. Обыв. аула Куля, Чиназск. в., Ташкентск. у.; — Самаркандск. О. С., 5 Мая 911, 133, 140, 152, 285, 1 ч. 286 и 286¹ У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 910 г. № 15044, тюр. 4 г. и 2 м. Исп. 4 Іюля 911, счит. ср. съ 25 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.